Рождается не в сердце: премьера фильма «Где живет любовь?» от «НМГ ДОК» состоится 9 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С помощью аппарата МРТ документалисты покажут зрителю участок мозга, который отвечает за прекрасное чувство.

Как завоевать любимого и прожить вместе до глубокой старости? На эти и другие «сердечные» вопросы готовы ответить эксперты в новом документальном фильме «Где живет любовь?».

Создатели «НМГ ДОК» опросили ведущих нейрофизиологов, антропологов и химиков и даже впервые в России провели уникальный эксперимент — с помощью аппарата МРТ. В мозге испытуемого ученые обнаружили участок, который отвечает за чувства, и развеяли миф о том, что любовь — понятие ненаучное!

О документальном проекте, не имеющем себе равных, — корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Документальное кино — как инструкция к счастливым отношениям. По данным опросов, 43% жителей России в той или иной степени чувствуют себя одинокими. А Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество угрозой для здоровья людей по всему миру. Ученые из США считают, что холостяцкая жизнь также вредна, как выкуривание 15 сигарет в день.

При том, что влюбиться совсем не сложно — и даже с первого взгляда — женщинам на это требуется всего 45 секунд, мужчинам хватает и десяти. Это не поэтический вымысел, а физиология человека.

Романтики, особенно девушки, ищут символизм, который подтвердит магию любви. Молодожены вешают замочки и искренне верят, что это позволит сохранить их чувства на долгие годы. Сначала здесь было одно дерево, а теперь выросла целая аллея. Но из чего же на самом деле состоит формула счастливых взаимных отношений: из романтического порыва души и сердца, логического расчета разума или природных инстинктов?

С научной точки зрения химию любви разложили на молекулы документалисты «НМГ ДОК».

«Выброс нейромедиаторов, которые сыграют свою роль, чтобы устойчивую привязанность с этим человеком образовать», — говорит Екатерина Тарасова, нейробиолог, кандидат биологических наук.

В научно-популярном фильме «Где живет любовь?» о таком неосязаемом понятии рассуждают биологи, химики, нейрофизиологи, антропологи, психологи.

«Наша задача была именно привлечь в фильм звезд науки, каких-то спикеров мы ждали по несколько месяцев, потому что, извините, они на гастролях», — поделился Дмитрий Сапун, режиссер-постановщик документального фильма.

Духи с феромонами — маркетинговый ход, а вот к запахам пачули и иланг-иланга стоит принюхаться, чтобы разжечь страсть. С научной точки зрения разобрали и популярные мифы о любви.

«Они способны значительно улучшить взаимоотношения расслабить, придать остроту чувствам», — считает инженер-химик Екатерина Морозкина.

Чтобы сохранить блеск в глазах и через 40 лет брака, даже с миллионами на счету надо продолжать гладить рубашки — пришли к выводу ученые Бостонского университета.

«Поэтому здесь я призываю к тому, чтобы создавать позитивные ритуалы», — делится Татьяна Мужицкая, психолог и бизнес-тренер.

Ну а научный эксперимент показал — любовь рождается не в сердце.

«В винтрально-тигментальной зоне появляется красный участок. Можно сказать, мы с вами нашли область, где живет любовь», — удивляет врач-рентгенолог Татьяна Матаева.

И живет она вовсе не три года, как в книгах, а наоборот со временем прогрессирует в мозге человека.

«Работает очень серьезно гипоталамус, на него влияют как раз половые гормоны, но не только половые. Но и окситоцин, и, конечно, кора больших полушарий, где складывается наша память об отношениях», — рассказал Вячеслав Дубынин — нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.

Популярность документального кино растет с каждым годом.

«Именно документальное кино — оно показывает человеку его самого. И это уникальная возможность посмотреть, как о таком предмете романтическом, как любовь, рассуждают очень умные люди», - считает Наталья Билан, медиаменеджер, продюсер и автор документальных фильмов

Лучших экспертов в самых разных областях науки ищут продюсеры «НМГ ДОК» — кластера Национальной Медиа Группы.

«Мы понимаем, что очень интересует сейчас история, интересует наука. Это лишь один из фильмов целой линейки „Научно о ненаучном“, где мы будем рассказывать о понятиях, далеких от науки: о любви, о душе, о снах, о судьбе», — поделилась руководитель «НМГ ДОК» Юлия Засько.

Современное документальное кино — это слияние информации, фундаментальной науки, возможностей искусственного интеллекта и подачи в стиле развлекательного контента. Документалистика нового времени — для самого широкого зрителя, который хочет узнать больше, чем написано в учебниках.

Первым проектом «НМГ ДОК» в телеэфире стал документально-игровой фильм «Александр III» из цикла «Великие». У экранов он собрал шесть миллионов зрителей, количество онлайн просмотров превысило пять миллионов.

Впереди еще много премьер — цикл о вселенной и о скрытых возможностях человеческого организма. А «где живет любовь», зрители узнают уже 9 марта.