Метеозависимым приготовиться! Землю накроет мощная магнитная буря

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Как явление отразится на здоровье?

Ближайшей ночью Землю накроет мощная магнитная буря! Как рассказали в Институте космических исследований, она продлится два дня. Ее интенсивность достигнет пяти баллов по десятибалльной шкале.

Из-за того, что это произойдет ночью, в небе можно будет увидеть полярное сияние! А вот метеозависимым врачи рекомендуют запастись лекарствами. В дни повышенной солнечной активности могут возникают неприятные симптомы — скачки давления и головные боли. Также возможны неприятные ощущения в суставах.