Научно-исследовательскому институту Арктики и Антарктики исполнилось 105 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; 5-tv.ru

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Работа в условиях экстремальных температур и изоляции — это вызов, который принимают ученые-полярники.

Существует целый научно-исследовательский институт со штатом больше тысячи человек, чтобы изучать ледяные пустыни.

Старейшему и крупнейшему в мире учреждению по исследованию полярных областей Земли, Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому институту (ААНИИ) сегодня 105 лет. Но чтобы узнать все о самой северной и южной частях планеты, даже века мало, уверяют петербургские ученые и полярники.

О достижениях и планах на будущее, которое касается всего человечества узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Там, где раньше была ледяная пустыня и скудный животный мир, может появиться рыба. Следствие глобального потепления. К таким выводам ученые арктического и антарктического НИИ пришли, изучая ракообразных из вод Северного Ледовитого океана.

«Мы предполагаем, что со временем и море Лаптевых, и Карское море будут иметь свои собственные стада такой рыбы, как треска или, может, мойва тоже. То, что мы сейчас наблюдаем в Баренцевом море», — рассказал руководитель Лаборатории полярных и морских исследований им. О. Ю. Шмидта Василий Поважный.

Ледовая обстановка в Арктике и Антарктике тоже кардинально меняется. К ней внимание петербургских ученых приковано больше века.

«Это коллекция древнего льда. Образцы взяты из антарктических скважин. Внешне они, конечно, мало отличаются друг от друга, но по ним можно судить о климатических изменениях на планете. Вот этому льду, например, больше 600 тысяч лет! И по его составу ученые сделали вывод о том, что тогда на планете было межледниковье», — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Как, в общем-то, и сейчас, ледниковый период если и будет, то не раньше, чем через десять тысяч лет. Обстановку в любой точке полярных областей Земли ученые оценивают в реальном времени. По прогнозам автоматической ледовой службы «Север» свой маршрут выстраивают все суда Северного Морского пути.

«Здесь однолетний средний лед, здесь тонкий со средним льдом, а здесь толстый. Действительно, будет капитан понимать, что ему лучше следовать привычному курсу. Либо ему лучше отойти куда-то или избежать какой-то зоны незначительно», — объяснила заместитель начальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасия Бельгесова.

Этот стратегически важный морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком становится все востребованнее. Грузоперевозки уже превышают 35 миллионов тонн в год. Но если западную часть давно сравнивают с оживленной магистралью, то восточную используют в основном только в летний период.

Одна из главных задач НИИ– обеспечить суда максимально точным и подробным прогнозом, чтобы навигация стала круглогодичной, а трафик не навредил экосистеме.

«Вездеход если по тундре проезжает колея от него будет там держаться 25-30 лет. И даже этот проезд может запустить усиленное оттаивание вечной мерзлоты. Прям по этим колеям. То есть эта территория максимально чувствительная к экологическим воздействиям», — объяснил директор ФГБУ ГНЦ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» Александр Макаров.

Поэтому эти районы планеты ученые продолжают изучать и защищать даже в невыносимых полярных условиях. Магнитолог Игорь Богданов зимовал на антарктической станции «Восток» еще в 1980-х. Вспоминает: высота три с половиной тысячи метров над уровнем моря, низкое давление, темнота, температура до минус 80 градусов.

«Такие вот интересные условия, что даже если на космической станции что-то произойдет — есть аварийный корабль, аварийный спуск. У нас, если за зимовку что-то произошло, невозможно туда кому-то прилететь. И тьма, и мороз!» — поделился магнитолог, участник 29-й и 32-й Советских Антарктических экспедиций Игорь Богданов.

Теперь эта станция выглядит иначе. Новый «Восток» построили за рекордные три года. Здесь изучают тайны древнего озера. Пробы льда уже удалось взять старше миллиона лет.

Иначе выглядит современная арктическая экспедиция. Новую дрейфующую станцию «Северный полюс-42» открыли в прошлом году. Аналогов в мире нет.

Сейчас полярники завершают исследования по больше чем пятидесяти научным программам. В конце марта ученые планируют вернутся домой после почти семи месяцев работы на Северном Полюсе.