Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Общее число заболевших перевалило за 1 миллион человек.

В России выявили резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ! За неделю этот показатель увеличился более чем на 10%, а общее число заболевших — превысило миллион человек.

Российские школы одна за другой переходят на дистанционку. Из-за большого количества заболевших закрыли более 1,3 тысячи школ в 53 регионах страны.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, рост заражений может длиться вплоть до конца марта и даже апреля!