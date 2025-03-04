ВСУ на харьковском направлении накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллерийские подразделения, получив боевую задачу, сразу же переходят к ее исполнению.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» оказали поддержку штурмовым подразделениям и уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов, укрепленные позиции с живой силой ВСУ на харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов БПЛА разведчиков удалось подавить точки запусков FPV-дронов и корректировщиков вражеского огня, образовав «коридор» для наших штурмовых групп.

На кадрах — военнослужащие артиллерийского подразделения, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

После проведения пристрелочного пуска и получения необходимых корректировочных данных, расчет нанес огневое поражение в заданный квадрат.

Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

После выполнения задачи боевые машины тут же меняют огневую точку.

Из-за своей высочайшей эффективности и огневой мощи на «Грады» все время охотятся дроны противника. Поэтому реактивщики на месте долго не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.