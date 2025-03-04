«Близкий и понятный»: почему всем нравится Юра Борисов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актера стали ассоциировать с его персонажем из фильма «Анора».

Актер Юра Борисов привлекателен потому, что сочетает в своем образе внешнюю грубость и внутреннюю нежность. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru.

«Юра Борисов — это человек, который умеет быть собой. Его сила, забота и искренность — редкое сочетание, которое вызывает восхищение и уважение. И, возможно, именно поэтому он стал таким близким и понятным для стольких людей», — сказал эксперт.

Персонаж Юры Борисова в фильме «Анора» поразил зрителей, его стали ассоциировать с самим актером. Физическая сила и внешняя агрессивность сразу бросаются в глаза. В ходе сюжета быстро становится ясно, что персонаж, несмотря на устрашающий вид, способен проявлять уязвимость и искренность. Таким образом, создается контраст с внешним обликом, герою хочется сопереживать, он вызывает симпатию.

Что касается поведения актера в реальной жизни, психолог уделяет особое внимание тому, как Юра Борисов заботится о своей супруге. Отношение актера к ней можно увидеть в его социальных сетях или заметить во время публичных выходов. Трепетное отношение к семье — признак высокого уровня эмпатии. Особенно это ценят женщины.

На мужчин же произвел впечатление эффект «пацанской ранимости». Сильный пол «признал своего» в Юре Борисове, потому что он остается сильным даже в те моменты, когда демонстрирует слабость, добавил эксперт. Такое сочетание вызывает безусловное уважение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роберт Дауни-младший высказался об игре Юры Борисова.