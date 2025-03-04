«Быть может, и Джо»: Трамп раскрыл, кому принадлежит найденный в Белом доме кокаин

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Offenberg

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Американский лидер пообещал провести расследование.

Президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин, обнаруженный в Белом доме, может принадлежать экс-лидеру страны Джо Байдену или его сыну Хантеру. Об этом сообщил Daily Mail.

«Либо Джо (Байден. — Прим. ред.), либо Хантер. Быть может, и Джо», — сказал Трамп.

Американский лидер пообещал провести расследование и выяснить все детали.

«Кстати, должен вам сказать, я думаю, что займусь этим вопросом, потому что… там произошло что-то плохое», — заявил президент.

Белый порошок обнаружили в Белом доме 2 июля 2023 года. Спустя два дня работник секретной службы Энтони Гульельми заявил, что в день, когда были обнаружены наркотические средства, Джо Байден отсутствовал. Американские власти начали расследование, чтобы выяснить, как вещество могло попасть на территорию официальной резиденции президента в Вашингтоне.

На следующий день телеканал NBC News, сославшись на источники, имеющие доступ к результатам экспертизы, подтвердил, что обнаруженный белый порошок — это кокаин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перепалка Зеленского и Трампа является беспрецедентным событием.