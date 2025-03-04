Фото, видео: Reuters/ТЕТЬЯНА ДЖАФАРОВА; 5-tv.ru

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После провала в Белом доме президент Украины отправился за помощью в Европу.

Последствия политического фиаско на встрече с Дональдом Трампом Владимир Зеленский пытался сгладить на экстренном саммите в Лондоне. Но лидеры Старого Света пока очень осторожны в громких заявлениях.

Вот, например, глава Еврокомиссии выступила за прекращение боевых действий. И в то же время обещает продолжить накачивать Украину оружием. Киеву для этого необходимо мобилизовать больше людей. А вот с этим там серьезные проблемы.

Доведенные до отчаяния украинки, которые потеряли на фронте мужей и сыновей, устраивают самые настоящие народные бунты. С подробностями — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Немного украинской эстрады в аэропорту Станстед перед вылетом домой. Там его ждут проблемы, интриги, смерть соотечественников. А здесь — благодарная аудитория. Тут и скандал в Белом доме можно в шутку превратить.

— Линдси Грэм* предположил вам уйти в отставку.

— Линдси Грэм очень хороший парень, я могу дать ему гражданство Украины. И тогда его голос — как гражданина — будет иметь вес.

Это Зеленский про своего бывшего друга — Линдси Грэма, внесенного в России в список террористов и экстремистов. Тот ему уже ответил — права голоса на Украине нет. Так как нет выборов.

«Рассказы о том, что нельзя проводить выборы из-за войны — отговорка. Многие страны делали это. США при Рузвельте и при Вильсоне. Великобритания — при Черчилле», —обратил внимание спикер Шиллерского института Харли Шлангер.

Ноябрь 1944-го. Выборы президента США. Рузвельт против Дьюи. Спорам, агитации совсем не помешало полноценное участие Штатов во Второй мировой. К моменту голосования их войска уже высадились в Нормандии и даже вышли к западным германским границам. Отменять выборы в голову никому не пришло.

Есть и более ранние примеры. Например, Израиль. С 1948 года там непрерывно действует чрезвычайное положение, но выборам не мешает.

Так же и военное положение на Украине — продлевается каждые три месяца. При желании его можно не продлевать, чтобы организовать кампанию и выборы лидера. Но Зеленский знает, что не выиграет. И потому «зачищает политическую поляну».

Конституция не работает. Суды ликвидированы физически. Главу Конституционного суда сначала перестали пускать на рабочее место. Потом стали угрожать.

«После этого председатель Конституционного суда решил — лучше уехать из страны. Под предлогом болезни он покинул Украину. Вы где-нибудь в какой-нибудь стране знали о таком случае, что против председателя Конституционного суда возбуждали уголовное дело, не допускали на свое рабочее место, угрожали смертью. Где-нибудь знали это? А знаете ли вы, что в Украине председатель Верховного Суда сидит в тюрьме?», — отметил экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

Чего говорить о простых смертных? На смерть их тащат волоком, как скот. Женщины — матери и жены отловленных — пытаются штурмовать пункты ТЦК. Власти все делают, чтобы люди даже не вспоминали, что имеют право выбирать себе власть.

Зеленский доказывает перед камерами, что европейские лидеры его любят — даже в мятых штанах и майке. А европейские лидеры, что они поддерживают режим.

«Завтра я планирую представить план перевооружения Европы. Нам необходимо укрепление обороноспособности. Мы стремимся к миру, а он может быть основан только на силе», — говорит Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

Будущий канцлер Германии Мерц тоже пытается быть решительным.

«После произошедшего в Вашингтоне требуется реакция европейской стороны. Мы должны показать, что Европа в состоянии действовать самостоятельно», — говорит он.

Но они тоже уже давно научились манипулировать своими избирательными системами. Если надо будет перейти к угрозам и политическим убийствам — украинский диктатор научит. Опыт у него есть.

* — Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга