Лучше не стало: ребенок, которому хаски разорвали лицо, переведен в реанимацию

Пострадавший от нападения собак в Сочи ребенок переведен в реанимацию РДКБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Мальчика ждет реконструктивный хирургический этап.

Девятилетний мальчик, которому собаки разорвали лицо в Сочи, переведен в реанимацию в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Об этом сообщили представители учреждения в Telegram-канале.

«Девятилетний мальчик, поступивший вчера в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое», — сказано в сообщении.

Мальчику предстоит пройти антибактериальную терапию. Врачи планируют провести местное лечение раны, чтобы подготовить себя и ребенка к будущему реконструктивному хирургическому этапу.

«Запланировано проведение реконструктивно-пластических операций с целью восстановления мягких тканей лица. Это сложный, многоэтапный процесс, который займет продолжительное время», — рассказал руководитель хирургической службы РДКБ Минздрава России, кандидат медицинских наук Антон Нарбутов.

Ребенок пострадал 26 февраля. Две собаки породы хаски, сорвавшись с цепи, разорвали ему лицо. Прохожие отогнали животных, но было уже поздно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец изувеченного собаками ребенка рассказал о его состоянии.