Зеленский заявил о работе с США после слов о нескором завершении конфликта

Фото: Reuters/Валентин Огиренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трамп заявил, что не готов мириться с заявлениями украинского лидера.

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил в социальной сети Х, что сотрудничает с США и ждет от них поддержки после того, как американский президент Дональд Трамп назвал его заявление о нескором прекращении конфликта «худшим заявлением».

«Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир необходим как можно скорее», — сказал Зеленский.

Трамп в свою очередь отметил, что не намерен мириться с заявлениями украинского президента о том, что конфликт будет разрешен нескоро. Американский лидер считает, что Зеленский не захочет мира, пока будет получать поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Более того, поведение Зеленского во время встречи с Трампом в Овальном кабинете привело к перепалке между мировыми лидерами. Трамп заявил, что украинский лидер проявляет неуважение к Вашингтону, «играет с третьей мировой войной» и совершенно не готов к тому, чтобы конфликт был урегулирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков прокомментировал итоги британского саммита по Украине.