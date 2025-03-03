«Между нами есть чувства»: Нюша высказалась о воссоединении с Кридом
Нюша призналась, что ее связывают с Егором Кридом сильные чувства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
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Знаменитость не исключает возможности резких поворотов в личной жизни.
Любовь к рэперу Егору Криду окрашивала жизнь певицы Нюши в яркие краски. Откровенное признание она сделала на съемках шоу «Дерзкая готовка», пишет 7Дней.ru.
«Думаю, мы много что осознали за годы после, потому что наши отношения были яркими. По крайней мере в моей жизни они были одними из самых ярких, где я могла многому научиться», — поделилась артистка своими воспоминаниями о закончившемся в 2017 году романе с рэпером.
Разорвавшая брак с бизнес-коучем Игорем Сивовым в августе 2024 года певица считает, что возобновление связи с Кридом вполне реальная перспектива. По словам знаменитости, сейчас они с Егором много общаются, но являются только друзьями, что ее вполне устраивает.
«Думаю, между нами есть чувства благодарности друг другу. В моей жизни есть несколько людей, с которыми я поддерживаю реально хорошие отношения», — добавила исполнительница.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что отсутствие Нюши в жизни ее детей может негативно сказаться на их психологическом состоянии.