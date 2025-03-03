Только снижает риск: от каких заболеваний не защищает презерватив

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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К сожалению, список обширный.

В некоторых случаях презерватив не способен защитить от заражения генитальным герпесом, вирусом папилломы человека, сифилисом и прочими заболеваниями. Об этом рассказал врач-уролог Дэнис Альпин в беседе с Газета.ру.

«Передаваться при защищенном половом акте могут вирус папилломы человека (ВПЧ), генитальный герпес, сифилис, лобковый педикулез и чесотка, цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр и грибковые инфекции. Часть этих патологий передаются из-за тесного кожного контакта даже при отсутствии видимых высыпаний», — рассказал специалист.

Он объяснил, что презерватив не способен гарантировать абсолютную защиту потому, что он покрывает орган лишь частично. Многие участки тела остаются уязвимыми, что критично в случае, например, с ВПЧ и герпесом, ведь эти болезни передаются через микротравмы на коже.

«Презервативы снижают риск заражения многими ИППП, такими как хламидиоз, гонорея и ВИЧ, но не исключают его полностью. Поэтому именно регулярное обследование на ИППП является важным шагом для поддержания сексуального здоровья», — резюмировал Альпин.

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