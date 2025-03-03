В Чечне объявлен трехдневный траур из-за смерти Бувайсара Сайтиева
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Вильф
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Траур продлится с 3 по 5 марта.
Указ о трехдневном трауре в Чеченской республике в связи с уходом из жизни олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева подписал глава региона Рамзан Кадыров. Соответствующей информацией поделился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев на своей странице в Telegram-канале.
«В эти дни на всей территории Чеченской Республики будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики», — сообщил в публикации Дудаев.
Министр также добавил, что тело Бувайсара Сайтиева привезли в аэропорт города Грозный по распоряжению Рамзана Кадырова.
«Для этого Региональный общественный фонд имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова организовал чартерный рейс из Москвы», — уточнил Ахмед Дудаев.
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался накануне в Москве на 50-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент российской Федерации спортивной борьбы (ФСБР) Михаил Мамиашвили был шокирован преждевременной кончиной Бувайсара Сайтиева, ушедшего из жизни в возрасте 49 лет.