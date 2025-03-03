СБУ заочно предъявила обвинения Григорию Лепсу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Музыканта обвинили в поддержке спецоперации России по защите Донбасса и оказании помощи российским военным.

Народный артист РФ Григорий Лепс был обвинен Службой безопасности Украины (СБУ) из-за поддержки, которую он оказывает российской стороне в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление СБУ сделала в публикации на странице в своем Telegram-канале.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Григорию Лепсверидзе о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — уведомили представители пресс-службы.

Среди вменяемых Лепсу обвинений: гуманитарная и финансовая поддержка, предоставляемая Вооруженным силам России, а также сделанное во время концерта обещание выплатить по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN, ответил на обвинения СБУ.