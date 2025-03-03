Фестиваль «Мото Драйв» пройдет 7 и 8 июня

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

На трассе автодрома «Игора Драйв» состоятся соревнования по разным дисциплинам мотоспорта. Посетителей также ждет уже традиционная музыкальная программа.

На автодроме «Игора Драйв» 7 и 8 июня пройдет фестиваль «Мото Драйв». На старт выйдет более 400 райдеров. Мероприятие объединит несколько дисциплин мотоспорта и музыкальную программу.

На кольцевой трассе пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам. В уик-энд будут проведены первые этапы чемпионата России и чемпионата Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Во всех классах ожидается более 250 пилотов. Длина трассы — 1750 метров. Спортсменам нужно будет преодолеть восемь трамплинов, три спуска и подъема, а также огромное количество поворотов разной крутизны.

«Мото Драйв» откроет сезон экстрим эндуро. Искусственные и естественные препятствия будут ждать райдеров на специально подготовленной трассе. Им придется пройти через брод, мост, бревна, каменистую дорогу, боковой уклон, эстакаду, а также роллер-горку, которая имитирует скользкую дорогу.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Фестиваль «Мото Драйв» — это семейный праздник. На нем абсолютно каждый сможет найти себе занятие по душе. Гостей будут ждать экскурсии в боксы, общение с райдерами, а также автограф- и фотосессии.

Музыкальная программа фестиваля состоит из выступления DJ и кавер-группы. Посетители также могут попасть на выступление хедлайнера, однако его имя все еще держится в секрете.