«Вечные звезды»: квест к 80-летию Победы стартовал во Ржеве

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Участники смогут узнать больше о памятных местах Великой Отечественной войны, а победители получат возможность посетить Парад Победы в Москве.

Во Ржеве у мемориала Советскому солдату сегодня стартовал исторический квест «Вечные звезды».

Его цель — познакомить как можно больше людей с историей таких памятных мест. Посещать их можно и онлайн. А если участник квеста приедет лично, то получит максимальное количество баллов. 9 Мая победители соревнований отправятся в Москву на Парад Победы.

«У каждого человека будет возможность, авторизовавшись в приложении „Победа80“, открыть интерактивную карту. На ней человек увидит огромное количество звезд. Это все памятные места нашей страны. После этого человек может выбрать звезду в зависимости от категории и дальше узнать информацию о памятнике. Либо прочитать информацию, либо ответить на вопрос, либо выбрать золотую звезду и лично приехать на памятное место и сфотографироваться около него», — рассказал заместитель исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.

Акция во Ржеве стартовала не случайно. Ровно 82 года назад город был освобожден от фашистов. С 1941 по 1943 годы в этих местах шли ожесточенные бои. От исхода сражений зависела судьба Москвы.