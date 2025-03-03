Развитие республики: Путин обсудил с Миннихановым совершенствование Татарстана

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Валовый региональный продукт региона превысил пять триллионов рублей в 2024 году.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Татарстана ключевые направления развития республики на фоне спецоперации.

На встрече в Кремле речь шла о поддержке участников спецоперации — с начала конфликта мобилизовано более 38 тысяч жителей региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил вклад республики в оборонную промышленность и несырьевой экспорт, который вырос вдвое.

Путин, в свою очередь, подчеркнул — рост экономики обеспечен не только оборонкой. Например, Татарстан, производящий треть грузовиков страны, остается важным звеном в промышленности, формируя 3% ВВП страны. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин разобрался в теме.

Для такого радушного тона встречи есть основания. Они в папке, которую Рустам Минниханов взял с собой в Кремль. Там десятки цифр. Промышленность в плюсе по всем показателям.

«Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель», — отметил Владимир Путин.

От ВПК до энергетики по итогам 2024 года –каждая отрасль показывает рост. Самый большой — оборонка. На заводах Татарстана производят тысячи единиц техники для фронта: танки, БТР, стратегические бомбардировщики, ракетоносцы и вертолеты.

«„Ансат» уже с российским двигателем ВК-650. Ми-38 — новый, больше чем Ми-8», — рассказал глава Татарстана.

«С большими скоростями», — указал Путин.

«Да, и скорость у него за 300», — отметил Минниханов.

Конечно, специальная военная операция — это, прежде всего, люди. Тысячи солдат и офицеров из Татарстана сейчас защищают страну.

«У нас с начала СВО контрактники и мобилизованные — 38 тысяч 169 человек. Мы уже свыше 36 миллиардов направили на разные задачи», — рассказал глава Татарстана.

«На контрактную работу люди идут?» — спросил президент.

«Работаем. Да, идут. Поддержка хорошая», — заметил Минниханов.

В республике сотни волонтерских организаций, которые поддерживают фронтовиков. Что такое единство, жителям Казани объяснять не нужно. Так исторически сложилось: в этом регионе православных и мусульман примерно поровну, все живут в мире.

«В Татарстане зарегистрировано больше всего религиозных организаций в стране. У нас по количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место», — отметил Путин.

«Это работа с людьми. Если согласия не будет, никакого богатства и никакого успеха быть не может», — отметил глава Татарстана.

Татарстан наряду с Москвой один из лидеров по развитию инфраструктуры. В планах на 2025 год — строительство и реконструкция 200 километров дорог.

В конце декабря Владимир Путин открыл магистраль в обход Набережных Челнов — важный участок трассы М-7, которая, в свою очередь, соединяется с М-12. Это наш путь от Балтики до самого Тихого океана.

«Трасса, это которая мечта наша обойти Нижнекамск — Набережные Челны. Мост вот мы открывали. Частные государственный проект Альметьевск — Алексеевское, 145 километров», — отметил Минниханов.

Проехать по новым дорогам можно будет на современном российском электромобиле «Атом», который тоже производят в Татарстане. Он собрал уже около 40 тысяч предзаказов.

«Выручка КамАЗа составила 323 миллиарда рублей. Активная работа идет по электромобилю «Атом», — рассказал глава Татарстана.

«За предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза. Татарстан — это промышленно развитый регион страны, быстро развивается», — обратил внимание Путин.

Речь о валовом региональном продукте — это главный экономический показатель развития области, республики, края. В Татарстане он один из самых высоких в стране.