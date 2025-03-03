Путин представил к наградами многодетные семьи из пяти регионов

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Многодетные семьи из пяти регионов получили награды от президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом свидетельствует опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании», — приведено основание для вручения наград на второй странице нормативного акта.

Согласно указу «О награждении государственными наградами Российской Федерации», поощрения от государства удостоились родители из нескольких субъектов страны: Москвы, Республики Адыгея, Воронежской, Запорожской и Иркутской областей.

Более того, в документе уточняется, что мамы с папами отмечены разными наградами. Так, супруги Кандауровы и Свиридовы заслужили орден «Родительская слава». В свою очередь, Олег и Дарья Ганеевы, Алексей и Татьяна Матвеевы, Юрий и Лариса Поповы, а также Андрей Кривоносов и Инна Милых получили медаль ордена «Родительская слава».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.