Церковный календарь: православные праздники в марте 2025 года

URA.RU: март — это месяц подготовки православных к Пасхе

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Первый весенний месяц традиционно начинает Великий пост.

Март — это месяц подготовки православных к одному из главных христианских праздников — Пасхе. О том, какие важные даты есть в церковном календаре, сообщило информационное агентство URA.RU.

В первый день месяца верующие вспоминают святых, которые вели аскетичную жизнь. Кроме того, весна начинается с дня памяти митрополита Макария Невского.

Патриарха Московского и всея Руси, священномученика Ермогена и великомученика Феодора Тирона вспоминают 2 марта. К тому же первое воскресение месяца является Прощеным — это время примирения с близкими.

С 3 марта начинается Великий пост. А чтут в эти сутки основателя храма Успения Пресвятой Богородицы — Косму Яхромского и святителя Льва I.

В православном календаре отмечено и 5 марта, когда вспоминают просветителя и писателя Корнилия Псково-Печерского, чудотворца-целителя Льва Катанского и пророка Агафона Печерского.

На следующий день чтут Тимофея Олимпийского (Тимофея Весновея), который изгонял нечистых духов, и архиепископа Евстафия Антиохийского.

Памяти людей, погибших за веру и похороненных в братской могиле у Евгеньевских ворот в Константинополе (сегодняшнее название города — Стамбул. — Прим. ред.), посвящено 7 марта.

День памяти мученика Поликарпа Смирнского выпадает на 8-е число. А вот на 9-е — первое воскресение Великого поста, то есть окончание самой строгой недели.

Память святителя Тарасия Константинопольского, прожившего свои дни в аскетизме, а также защитника христианства святителя Порфирия Газского чтут 10 марта.

Через два дня вспоминают Прокопия Дорогорушителя, противостоявшего иконоборчеству, и преподобного Тита Киевского. А 13-й день месяца посвящен преподобному Василию Декаполиту (Василию Капельнику), блаженному Николая Саллоса Псковского, мученику Арсению Ростовскому и преподобному Иоанну Кассиану.

День православной книги и преподобной Евдокии Илиопольской проходят 14 марта. Следующие сутки чтут святителя Арсения и священномученика Феодота Киринейского (Федота Ветроноса). Кроме того, 15 марта выпадает на вторую субботу месяца Великого поста и день поминания усопших.

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска вспоминают 16-го числа, а 17-го — благоверного князя Даниила Московского. Святителям Луке (Войно-Ясенецкому) и Кириллу Иерусалимскому посвящены 18 и 31 марта соответственно.

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