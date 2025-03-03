По режиму: как интервальное голодание влияет на работу мозга

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Практиковать прием пищи с цикличными ограничениями необходимо под наблюдением врача.

Интервальное голодание помогает замедлить старение мозга. Об это рассказала изданию Газета.ру врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко.

По словам специалиста, интервальное голодание предполагает питание с цикличными ограничениями. Прием пищи в таком режиме оказывает положительное влияние на метаболизм и замедляет развитие когнитивных нарушений.

«Есть данные, что интервальное голодание стимулирует процессы аутофагии — естественного механизма „очистки“ клеток. В результате из клеток мозга удаляются токсичные белки бета-амилоиды, которые считаются одними из основных виновников развития болезни Альцгеймера», — объяснила Фесенко.

Специалист рассказала, что существует несколько схем интервального голодания. Самая распространенная — это пять-два. То есть пять дней человек питается в обычном режиме, а два дня ограничивает калорийность рациона, снижая ее до 500-800 килокалорий. Либо увеличивают «окно» между приемами пищи — от четырех до 12 часов в сутки.

Интервальное голодание имеет много плюсов, считает врач. Например, оно способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, а также помогает бороться с ожирением. Все перечисленное — это факторы риска развития деменции.

Еще такое питание активирует нейробиологические механизмы. Это усиливает активность митохондрий — «энергетических станций» клеток, что в свою очередь помогает вырабатывать энергию в нейронах и делает их стрессоустройчивыми, объясняет диетолог.

Но при всех положительных сторонах интервального питания практиковать его нужно под присмотром медиков. Кроме того, специалист советует подбирать режим индивидуально для каждого человека.

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