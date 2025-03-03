Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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Протесты вызваны жестокостью территориальных центров комплектования.

Украина с сегодняшнего дня прекращает выдачу разрешений на выезд за границу для журналистов и деятелей искусства. Причина — многие из них не возвращаются на родину, опасаясь мобилизации.

Все это происходит на фоне скандалов, связанных с действиями военных комиссариатов. Своих жертв они отлавливают в людных местах. Как правило, подходят группой и без проверки документов заталкивают мужчин в машину.

О жестокости территориальных центров комплектования теперь говорят и на Западе. А на Украине из-за тотальной «бусификации» вспыхнул стихийный женский бунт, на этот раз в Николаеве. Подробности происходящего осветил корреспондент Александр Федорчак.

Это уже не крик души, а самая настоящая истерика, стремительно перерастающая в народный бунт. Здание николаевского ТЦК пытаются взять штурмом матери, чьих сыновей схватили на улице и отправили умирать на фронт. На территорию военкомата не пускают даже машины скорой помощи, прекрасно помня, что их часто используют для уличной охоты на призывников.

«Наших детей и мужей вывезут. Мы вообще на всю бошку отбитые. Довели!», — кричат женщины.

На улицы того же Николаева выходят и родственники тех, кто на фронт ушел давно и остался в живых благодаря тому, что сдался в плен российской армии. Протестующие требуют от властей провести обмен, но Украина регулярно саботирует все договоренности по пленным.

«На данный момент прошло уже 490 дней, где-то вот так. С нашей бригады ни одного парня не поменяли за все время конфликта», — говорит бывший военнопленный Евгений.

Над теми, кого не смогли отбить, ТЦК просто издеваются. В военкомате насильно мобилизованным выдают шевроны с надписями «мобилизованный в бусик» или «бусифицирофан в ТЦК».

Внесенный в нашей стране в список экстремистов глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* будто продолжает издеваться над жителями Незалежной.

«Ну давайте признаем, программа работает серьезно и имеет влияние на сознание нашего населения. Вы посмотрите, на самом деле 1-2 проблемных случая происходят в неделю. Но, когда ты смотришь интернет, создается впечатление, что это каждый день по штук сто минимум происходит», — заявил Буданов*.

На то, что происходит в интернете, как говорит Буданов, начали обращать внимание и в Соединенных Штатах. Нарезку видео так называемой «бусификации» в своих соцсетях выложил и сын американского президента, оставив под роликом красноречивый комментарий.

«Посмотрите все видео по этой теме. Это чистое зло», — указал Дональд Трамп-младший.

Пост Трампа-младшего привел к новому тренду в американском интернет-сегменте. Мобилизация на Украине — тема номер один в соцсети Х. Ролик из Волынской области, где мужчину похищают прямо на улице во время прогулки с собакой набрал уже 14 миллионов просмотров.

Тем временем уже некоторые депутаты Верховной рады призвали расформировать ТЦК.

«Есть случаи бусификации без проверок документов или проверяют в самом бусике. Взятка на улице — тысячу долларов. Выйти уже непосредственно из ТЦК без документов — от 5 до 12 тысяч долларов. Вот такая история на данный момент», — заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

Но на Банковой на эти призывы пока никакого внимания не обращают. Наоборот, киевские власти продолжают ужесточать условия для потенциальных уклонистов. Так, с 1 марта выезд с территории Украины ограничили деятелям культуры и журналистам, что уже вызвало целую волну негодования.

«Решение министерства культуры и стратегических коммуникаций создает серьезные риски для украинской журналистики и подрывает ее способность эффективно работать. В частности, нарушается нормальная работа журналистов, которые освещают международные события, и дискредитируется вся профессия журналиста, поскольку применяется неосновательное коллективное осуждение», — заявило украинское медиадвижение.

Людей, защищенных от насильственной мобилизации, на Украине становится все меньше. Поэтому те, кто каким-то образом выехал из Незалежной, предпочитают туда больше не возвращаться.

Этот список недавно пополнил заместитель генерального директора львовского футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш, сбежавший из расположения команды после зимних сборов в Турции.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.