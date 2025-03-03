Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова; 5-tv.ru

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Ее задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов.

Блогера Елену Блиновскую вынесли приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов, а также легализации денег и неправомерном обороте средств платежей, сообщил источник 5-tv.ru.

Кроме того, суд взыскал с блогера 587 миллионов рублей по иску прокуратуры, а также установил штраф в размере одного миллиона. На Блиновскую также наложили запрет на занятия определенной деятельностью сроком в четыре года.

По одному из эпизодов обвинения в связи с истечением срока давности преступления суд освободил блогера от наказания.

На предыдущем судебном заседании «королева марафонов» попросила об отсрочке наказания по причине того, что воспитывает маленьких детей. Гособвинение запросило для нее шесть лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость блогера Елены Блиновской в трех регионах. Эти данные следуют из материалов инстанции.

Арестована недвижимость «королевы марафонов», находящаяся в Москве, Подмосковье и Крыму.