Фото: Reuters/Brian Snyder

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По словам официального представителя Кремля, украинская власть не заинтересована в мире и продолжает настаивать на эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жестко раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что не намерен уступать территории, контролируемые Россией. В разговоре с журналистами официальный представитель Кремля отметил, что Зеленский отказывается признавать реальное положение дел на фронте, подчеркнув, что это лишь усугубляет ситуацию.

«Нежелание воспринимать реальное положение дел на земле», — подчеркнул Песков.

Он напомнил: российский президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что ситуация на поле боя изменилась и что это должно стать основой для любых будущих переговоров.

Однако украинская власть, включая Зеленского, не заинтересована в мире и продолжает настаивать на эскалации конфликта. В таких условиях, по словам Пескова, усилий Москвы и Вашингтона недостаточно для прекращения боевых действий.

«Только слепой может этого не видеть, и глухой не хотеть этого слышать», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель Кремля назвал перепалку Зеленского и Трампа беспрецедентным событием.