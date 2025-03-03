«Просвещать и образовывать»: новое медиа «Документальное Кино» начало работу

Фото: «Документальное Кино» DOC.ru

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Проект позволит разным творческим деятелям выразить свое мнение.

В России с 3 марта начало работу индустриальное медиа «Документальное Кино» DOC.ru, которое будет информировать обо всех событиях, которые происходят в киноиндустрии. Об этом сообщили в «НМГ ДОК».

«Мы намерены поднимать проблемы индустрии, просвещать и образовывать, дискутировать, работая в связке с кинокритиками — все это для того, чтобы создать в нашей стране мощное индустриальное комьюнити. Помимо того, будем вести диалог с неравнодушными зрителями — наш контент, в том числе и эксклюзивное видео, появится в соцсетях — на наших площадках в VK, Telegram, Rutube, ОК и Яндекс. Дзен», — рассказала главный редактор медиа Илона Егиазарова.

Проект позволит разным творческим деятелям выразить свое мнение. Помимо этого, благодаря медиа у молодых кино- и теледокументалистов будет возможность проявить свои силы.

Кроме того, «Документальное Кино» DOC.ru будет публиковать тематические подборки, обзоры фильмов, а также анонсы, рецензии и репортажи со съемочных площадок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сериал Пятого канала «Изгой. Нечисть» стал финалистом престижной премии.