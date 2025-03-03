Нейтрализован террорист, готовивший теракты в подмосковной синагоге и московском метро
Айшат Татаева 37 0
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Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
После нападений он планировал выехать в Афганистан.
Нейтрализован террорист, готовивший теракты в подмосковной синагоге и московском метро, сообщили в ФСБ.
Злоумышленник приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывчатки. После нападений он планировал выехать в Афганистан.
При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
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