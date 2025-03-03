Скандал в Овальном кабинете: США рассматривает прекращение помощи Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Причиной стал конфликт, который устроил президент Незалежной Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп сегодня обсудит со своей командой прекращение помощи Украине, об этом пишет The New York Times.

Меры решили принять после скандала, который украинский лидер Владимир Зеленский устроил в Овальном кабине. О нем уже высказались американские чиновники.

Так, по словам министра финансов Соединенных Штатов Америки Скотта Бессента, Вашингтон теперь не рассматривает сделку с Киевом по редкоземельным металлам. А госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News сказал, что сейчас и вовсе нет никакого желания общаться с Зеленским или с кем-то из его окружения. И сомневается, что украинцев получится усадить за стол переговоров.

«Сейчас вопрос в том, сможем ли мы усадить их за стол и начать переговоры? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы этому помешать! И совсем не то, что сделал Зеленский, к сожалению. А он использовал все возможности, чтобы протолкнуть украинскую повестку в каждом вопросе», — прокомментировал Рубио.

По словам советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца, им срочно нужен другой украинский политик, с которым можно иметь дело. Задев больную для Зеленского тему его нелегитимности, Уолтц решил также подчеркнуть, что Штаты не видят Украину членом НАТО.

Уолтц также отметил, что Украина должна пойти на уступки в обмен на гарантии безопасности, которые, к слову, готовы предоставить только после достижения мира.