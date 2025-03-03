Конец русофобского шабаша: в Лондоне завершился саммит по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

Европа берет курс на глобальное перевооружение, которое они назвали «Коалицией доброй воли».

В Лондоне завершился экстренный саммит по Украине. Похоже, киевские союзники сделали новый опасный шаг к эскалации конфликта.

Великобритания выделит Незалежной более двух миллиардов долларов на военные закупки. А Европа вообще берет курс на глобальное перевооружение, которое они назвали «Коалицией доброй воли». Корреспондент «Известий» Максим Прихода разбирался в деталях этого псевдо-волевого плана.

Будто бы школьные парты, тесная комната и по бутылке воды на столе. Аскетичная обстановка отражает не то европейскую скромность, не то последствия затяжных экономических проблем. И в таком вот небогатом антураже эти люди пытаются прикинуть, хватит ли им денег финансировать украинский конфликт в одиночку.

Главный вопрос этого саммита звучит как «продлевать будете?», но если раньше лидеры Старого Света в вопросах военного финансирования полагались на США, то теперь встретились, чтобы посчитать, во сколько подпитка украинского конфликта обойдется им самим.

И европейцы отвечают: несмотря ни на что, готовы и дальше забрасывать в топку военного противостояния с Россией миллиарды евро и фунтов пачка за пачкой.

«Сегодня я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для покупки более 5000 зенитных ракет, которые будут производиться в Белфасте, создавая рабочие места в нашем блестящем оборонном секторе», — заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

Схема рабочая. Деньги останутся в Великобритании, подпитают английскую военную промышленность. Но главное, конечно, не это, а единый порыв, сплоченность, защита демократии. В Европе эти лозунги все еще звучат как белый шум.

«Мы должны срочно снова вооружить Европу. Для этого я представлю всеобъемлющий план, как это сделать. Мы готовы вместе с вами защищать демократию и верховенство закона», — указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теперь эта компания называется «коалиция воли». Главный в ней — Стармер. И его волевой план предполагает: продолжение поставок оружия на Украину, экономическое давление на Москву, собственный план прекращения огня, ввод европейских миротворцев, присутствие Украины за столом переговоров и невозможность Москвы диктовать свои условия.

В общем, относительно стратегии администрации Байдена мало что меняется. Аналитики считают, что розовые очки пора снимать.

«Экономика Европы находится в катастрофической ситуации именно из-за санкций против России, из-за энергетических проблем. Франция разорена. Страны Европы на самом деле не знают, где они находятся в данный момент», — указал глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Ассилено.

Впрочем, после того как от идеи «войны до последнего украинца» осторожно отходят американцы, европейцам — не всем, но некоторым тоже начинает казаться, что где-то есть подвох. В прагматично-реалистичном ключе выступает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, известная тем, что и симпатизирует, и временами подражает Трампу.

«Очень важно избежать риска разделения Запада. Вы знаете, что я также предлагала провести встречу между США и европейскими лидерами», — напомнила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Но поздно. Запад разделился. Как раз после того, как Трамп встретился с «европейскими лидерами» и Зеленским. И вот уже советник главы Белого дома Уолтц сравнивает поведение последнего с реакцией отвергнутой девушки и теперь четко заявляет, что территориальные уступки со стороны Украины неизбежны. А европейцев пока на словах пугают: больше никаких миллиардных траншей.

«Мы не собираемся давать вам деньги, если ваша цель — не мир», — подчеркнул министр торговли США Говард Латник.

Спикер палаты представителей добавляет: неплохо было бы и Зеленского поменять на кого-то другого.

«Что-то должно измениться. Либо он должен одуматься и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну. Но это, конечно, должны решить украинцы», — сказал спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Сам Зеленский, кажется, в панике пытается все исправить. Он сделал выводы из вашингтонской трепки и в Лондон приехал уже с переводчиком. И публично заявляет: кабальную сделку по минералам он готов заключить хоть сейчас.

«Мы были готовы подписать соглашение, и, честно говоря, я верю, что Соединенные Штаты тоже будут готовы», — сказал Зеленский.

В Лондоне после порки в Овальном кабинете Зеленского старались утешить и пожалеть. Вот Стармер нежно, по-отечески обнимает отруганного президента, прижимает к груди.

«Мы все с вами. Столько, сколько потребуется. Очень важно, что вы здесь», — говорит британский премьер Зеленскому.

Эти объятия были уверенными, крепкими, воодушевляющими, но не очень продолжительными. Есть вероятность, что и сама европейская поддержка Украины без США будет именно такой.