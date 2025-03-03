На ореховском направлении ликвидирована группа пехоты ВСУ
Российские военные уничтожили укрытие ВСУ в Запорожской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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Украинские боевики были обнаружены во время попытки ротации.
На ореховском направлении специальной военной операции в Запорожской области российские военные уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины, которая укрывалась в частном доме.
Движение сил противника вблизи здания заметили во время воздушной разведки. Украинские боевики выдали себя во время попытки ротации.
Координаты быстро передали минометному расчету отряда «БАРС-1». Бойцы нанесли по зданию несколько точных ударов.