При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе пострадал человек

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работают дознаватели МЧС РФ.

В Уфе в результате пожара на территории нефтеперерабатывающего завода пострадал человек, его госпитализировали в глазной травмпункт. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение», — написал он.

К слову, в ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что пожар был локализован. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС РФ. По предварительной причине, возгорание связано с технологическим процессом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе началось в Уфе. По предварительным данным, горение началось в районе печи сжигания.