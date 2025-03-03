При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе пострадал человек
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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На месте работают дознаватели МЧС РФ.
В Уфе в результате пожара на территории нефтеперерабатывающего завода пострадал человек, его госпитализировали в глазной травмпункт. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение», — написал он.
К слову, в ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что пожар был локализован. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС РФ. По предварительной причине, возгорание связано с технологическим процессом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе началось в Уфе. По предварительным данным, горение началось в районе печи сжигания.