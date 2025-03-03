Животные и растения под защитой: как парки Москвы заботятся о дикой природе

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Фауну и флору тщательно изучают, учитывают и охраняют профессиональные зоологи и ботаники.

Московские парки — любимые места отдыха горожан и туристов. Однако взрослые и дети приходят сюда не только развлечься на аттракционах. Зеленые территории столицы — это оазисы большого города, где можно укрыться от суеты, насладиться природой, понаблюдать за зверями и птицами, а также изучить растения.

Лоси, белки, кабаны, ежи, лисы и зайцы, а также множество видов птиц — все эти представители животного мира обитают на обширных природных территориях Москвы. А еще парки отличаются богатой флорой: там произрастает более двух тысяч видов растений, многие из которых внесены в Красную книгу столицы.

Во Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта, рассказываем о том, как в разных парках ботаники и зоологи заботятся о сохранении флоры и фауны, а также прививают любовь к природе детям и взрослым.

Наблюдения за животными, лекции и экскурсии

Во время прогулок по территории музея-заповедника «Царицыно» можно увидеть множество птиц: снегирей, дроздов, щеглов, зябликов, дятлов, сов и огарей. Те, кто увлекается орнитологией, заметят и узнают лазоревку, поползня, пищуху, зарянку, зеленушку, вьюрка, королька и немало других пернатых. Внимательным гостям могут повстречаться лисы, куницы, зайцы-беляки, ежи и кроты.

Большим разнообразием отличается и флора музея-заповедника. Здесь растут липы, черешчатые дубы, остролистные клены, гладкие вязы и другие деревья. Весной и летом гости любуются цветами и травами: медуницей неясной, ветреницей лютиковой, барвинком малым, и это далеко не все. Знакомство посетителей с экзотической флорой проходит в двух парковых оранжереях: сейчас в них находится около трех тысяч растений — более 700 видов.

Изучением биологического многообразия в «Царицыне» занимаются специалисты сектора экологического воспитания. Это часть отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания. В настоящее время сектором руководит Анна Пономарева. Деятельность сотрудников многообразна. Например, они устраивают познавательные экскурсии для детей и взрослых по пейзажному парку и оранжереям. На прогулках специалисты рассказывают о флоре и фауне, стараясь вызвать интерес и любовь к природе. Кроме того, они ставят перед собой задачу привить детям и взрослым бережное отношение к животным и растениям.

Другой вид деятельности сектора — организация научных исследований в сфере экологии и биологии с участием посетителей. Так, совместно с некоммерческим партнерством «Птицы и люди» в музее-заповеднике проводят соревнования по бердвотчингу. Это увлекательное занятие по наблюдению за пернатыми сегодня очень популярно во многих странах мира. В состязаниях могут принять участие все желающие. Для этого нужны бинокль, неяркая одежда и любая фототехника, подойдет даже камера телефона. Задача команд — увидеть как можно больше птиц, сфотографировать их и опознать.

Помимо этого, сектор экологического воспитания сотрудничает с московскими вузами, например с Российским государственным аграрным университетом — МСХА имени К. А. Тимирязева. Студенты регулярно исследуют территорию музея-заповедника и изучают его флору и фауну. Кроме того, сотрудники сектора организуют взаимные визиты специалистов парковых оранжерей и ботанического сада Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Такие встречи ботаников важны для обмена опытом, изучения и освоения новых технологий.

В Парке Горького у посетителей тоже есть возможность понаблюдать за многочисленными животными и птицами. На аллеях часто можно заметить пушистых белок, на Голицынскому пруду обитают белые лебеди Одетта и Зигфрид, а недавно сюда вернулись хохлатые чернети. Эти утки выделяются не только забавным оперением на голове, напоминающим прическу, но и способностью нырять на большую глубину. В специальных вольерах рядом с Голицынским прудом комфортно живут четыре кролика и три алмазных фазана, а в Нескучном саду — два алмазных фазана и павлин. Обо всех животных здесь заботятся: их кормят, а также обеспечивают для них благоприятные условия для зимовки.

На Воробьевых горах обитает более 150 видов животных и птиц, растет около 200 видов цветов, трав, кустарников и деревьев, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Парк Горького занимается сохранением биоразнообразия. Для этого здесь проводят программу по экоразвитию. В ее рамках на территории Воробьевых гор делают ремизы — это труднодоступные для посетителей участки, на которых создаются благоприятные условия для зверей и птиц.

В Парке Горького проводится мониторинг живой природы, а птицам и летучим мышам обустраивают искусственные убежища. Сейчас на территории размещены домики для пернатых, дуплянки для рукокрылых и кормушки для белок. В них всегда есть свежий и полезный корм.

За эту работу в парке отвечает зоолог, выпускница биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Надежда Чистякова. Ее научный интерес — летучие мыши. Зоолог много лет изучает строение кожных желез рукокрылых. К наблюдениям за летучими мышами Надежда Чистякова приобщает и посетителей Парка Горького. Весной и летом она организует прогулки «Ночной дозор». К ним могут присоединится все желающие. Следить за расписанием занятий можно в разделе проекта «Биолог в парке» на сайте Парка Горького. В обязанности зоолога также входит проведение лекций и экскурсий с биологическим уклоном для горожан всех возрастов. Кроме того, Надежда Чистякова устраивает акции по учету белок и экологические субботники. К этим мероприятиям она привлекает волонтеров и посетителей. За анонсами можно следить на сайте Парка Горького и в соцсетях.

Те, кто отправится в парк «Северное Тушино», могут встретить красногрудых снегирей, дятлов, белок и зайцев. Зеленая зона расположена на особо охраняемой природной территории. Здесь водятся лисы, ласки, ежи и такие редкие пернатые, как куропатки, ушастые совы, пустельги и желтые трясогузки. Сотрудники зоны отдыха уделяют охране дикой природы большое внимание. С 2023 года здесь реализуется экологический проект «Животный мир в парке». В его рамках специалисты заботятся не только о редких видах зверей и растений, но и спасают деревья с различными повреждениями и дефектами. Для этого сначала ствол обрабатывают специальными защищающими растворами, а затем на его поверхность наносят рисунки в виде животных, насекомых и птиц, которые обитают в парке.

Слой краски обеспечивает поврежденному дереву дополнительную защиту. В парке появилось уже более 60 таких целебных рисунков. Отправившись на прогулку, можно поставить для себя цель — увидеть их все. Кроме того, для посетителей сотрудники парка регулярно устраивают экологические квесты. Увлекательные задания по поиску тех или иных обитателей в игровой форме знакомят с богатым животным миром этой территории. Помимо этого, во время квестов ведущие рассказывают о мероприятиях по охране флоры и фауны в «Северном Тушине».

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