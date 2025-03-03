В Приморье при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В здании также находились дети.

В городе Артем загорелся двухэтажный дом, в результате чего погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«В ночное время 3 марта 2025 года произошло возгорание двухэтажного дома по улице Проезд Пугачева в Артеме. В результате пожара погибла женщина, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что двое несовершеннолетний детей смогли самостоятельно покинуть горящее здание, они не пострадали. Спасатели ликвидировали пожар, его площадь составила около 200 квадратных метров.

В надзорном ведомстве контролируют установление причин происшествия, а также ход и результаты доследственной проверки.

К слову, на днях в Нижегородской области два человека погибли при пожаре в частном доме. Трагедия произошла в городе Лысково. Огонь охватил дачный дом, в котором при тушении специалисты нашли тела мужчины и женщины. По предварительной версии, к пожару привело нарушение правил пользования электрооборудованием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.