«Купол Донбасса» перехватил 157 украинских дронов за прошедшую неделю
Штаб обороны ДНР: Система «Купол Донбасса» перехватила 157 дронов ВСУ
Фото, видео: Telegram/Штаб обороны ДНР/TRO_DPR; 5-tv.ru
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Были уничтожены беспилотники, вооруженные взрывчаткой.
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» помогла предотвратить 157 террористических атак беспилотников ВСУ. Об этом проинформировал штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
Кроме того, недалеко от одного из парков отдыха Макеевки был обнаружен БПЛА с самодельным взрывным устройством на борту. Взрывотехники при помощи накладных зарядов уничтожили опасный предмет на месте.
В Куйбышевском районе Донецка также был перехвачен дрон, который должен был атаковать одну из школ.
В штабе отметили слаженную работу военнослужащих и своевременную реакцию обычных жителей. Все это помогло быстро обнаружить беспилотники и избежать жертв или ущерба инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Разведчики уничтожили вражескую станцию связи Stаrlink.