Лучшие из лучших: все победители церемонии вручения премии «Оскар» 2025 года

В ночь с 2 на 3 марта прошла церемония вручения премии «Оскар»

Фото: Reuters/Carlos Barria

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На этот раз одними из главных звезд вечера стали актеры из РФ. Впервые с 1977 года номинацию получил россиянин Юра Борисов.

В ночь с 2 на 3 марта весь мир наблюдал за ходом 97-й церемонии вручения премии «Оскар». На этот раз российские зрители были особенно внимательны — буквально прикованы к экранам. Потому что впервые за полвека за награду боролся российский актер — Юра Борисов, сыгравший в фильме Шона Бейкера «Анора». Он стал первым после Михаила Барышникова, номинированного в 1977 году за картину «Поворотный пункт». Ведущим шоу впервые стал популярный в США комик Конан О’Брайен.

Больше всего номинаций (13 категорий) в этом году досталось ленте «Эмилия Перес» Жака Одиара, у картин «Бруталист» и «Злая» по десять номинаций, «Конклав» и «Боб Дилан: Никому не известный» заслужили по восемь, а «Анора» — шесть.

Лучшим игровым короткометражным фильмом признана голландская фантастика «Я не робот». Две золотые статуэтки за визуальные эффекты и лучший звук, а также премию Critics Choice Awards получили создатели «Дюна: Часть вторая» (режиссер Дени Вильнев).

«АНОРА» — ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

Кинокартина «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Группа, работавшая над фильмом, вышла в полном составе на сцену забрать нагруду в главной номинации.

Режиссер картины Шон Бейкер также был удостоен «Оскара». И исполнившая главную роль в фильме актриса Майки Мэдисон также получила главную награду — за лучшую женскую роль.

Сам фильм получил еще две статуэтки в номинациях лучший оригинальный сценарий и монтаж.

Главная интрига для российского зрителя продержалась всего несколько минут. Юра Борисов, претендовавший на лучшую мужскую роль второго плана, повторил сценарий Золотого глобуса и уступил «Оскар» Кирану Калкину.

О номинации Юры Борисова стало известно в конце января. Сам фильм «Анора» Шона Бейкера попал в шесть номинаций. Российский артист стал мировой звездой в одночасье. Интервью зарубежным журналистам давал по видеосвязи вместе с женой Анной Шевчук и дочерьми. И признавался, что супруга чуть не потеряла голос, когда узнала о номинации — так громко кричала от радости.

Кадр из к/ф «Анора», реж. Шон Бейкер, 2024 г.

«ДЮНА»

Лучшим документальным фильмом названа работа палестино-израильской команды, осветившей конфликт, — «Нет другой земли». Она также победила на Берлинском кинофестивале. Лучшая документальная короткометражка — «Единственная девушка в оркестре» про ученицу Леонарда Бернстайна Орин О’Брайэн, первую женщину-музыканта нью-йоркского филармонического оркестра.

Главной песней в кино 2025 года стала El Mal, которую исполнила актриса Зои Салдана в картине «Эмилия Перес». За приз лучшему художнику-постановщику боролись проекты «Бруталист», «Дюна: Часть вторая», «Конклав», «Носферату» и «Злая: Сказка о ведьме Запада», победил последний. «Оскар» достался Нэйтану Краули (впервые за шесть номинаций), Ли Сандалесу (третья номинация).

Кадр из к/ф «Дюна: Часть вторая», 2024 год

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА — ЗОИ САЛДАНА

В категории «Лучшая женская роль второго плана» победила Зои Салдана. Она входит в число самых кассовых актрис всех времен, а также увлекается музыкой, обладая очевидным талантом исполнителя. В картине «Эмилия Перес» ей досталась как раз очень музыкальная роль. Это первая номинация Салданы — и сращу триумф! Хотя после скандалов, учиненных ее коллегой Карлой Софией Гаскон, были сомнения.

«Оскар» за лучший монтаж достался фильму «Анора» Шона Бейкера, именно за него всей душой болели российские зрители, ведь в нем снимались отечественные звезды Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Стоит отметить, Бейкер лично занимался склейкой удачных дублей. Он же получил главный приз церемонии в категории «Лучший оригинальный сценарий», который тоже написал сам. Премию за лучший адаптированный сценарий взял Питер Строан («Конклав»)

Фото: reuters/Carlos Barria

ЛУЧШИЙ АКТЕР — ЭДРИАН БРОУДИ В ФИЛЬМЕ «БРУТАЛИСТ»

Лучший актер по версии Американской киноакадемии — Эдриан Броуди, который исполнил главную роль в фильме Брэди Корбета «Бруталист».

Среди претендентов на статуэтку были Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Рэйф Файнс («Конклав»), Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа») и Колман Доминго («Синг-Синг»).

Фото: Кадр из х/ф «Бруталист». реж.: Брэйди Корбе, 2024г.;

Лучший анимационный фильм 2025 года — латвийский «Поток», первая статуэтка в истории целой страны. У «Потока» на счету также «Золотой глобус», показ в Каннах и номинация в категории «Лучший иностранный фильм». Он обошел даже мегапопулярную «Головоломку 2»!

Лучший макияж и прически — кажется, об этой категории судьи спорили недолго. Мощный визуальный ряд боди-хоррора «Субстанция» заставил не одного киномана поморщиться и ужаснуться. Награду забрала команда художника по гриму Пьера-Оливье Персена, известного по работе в сериале «Игра престолов».

Самыми эффектными и стильными костюмами (подтвердлено «Оскаром») может похвастаться картина «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Кадр из к/ф «Злая: Сказка о ведьме Запада», реж. Джон Чу, 2024 г.

Все благодаря театральному художнику по костюмам Полу Тэйзуэллу. Он дебютировал на Бродвее. За работу над «Вестсайдской историей» Стивена Спилберга (2021) Тазвелл был номинирован на «Оскар», но не выиграл. Зато стал первым афроамериканским художником по костюмам мужского пола на премии.