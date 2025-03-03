В Красноярске археологи обнаружили фундамент дома времен Екатерины Великой

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под ним нашли осколки посуды, которой могли пользоваться скифы.

В центре Красноярска обнаружили сокровища времен Екатерины Великой.

Удивительные находки сделали археологи во время раскопок в самом сердце города, причем нашли даже предметы роскоши, часть из которых принадлежала генералам российской империи. Бесценные вещи одним из первых увидел корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Жители Красноярска вероятно и не подозревали, что под их ногами скрыта история. Археологи во время раскопок прямо в центре города обнаружили фундамент деревянного дома — он появился, предположительно, еще в годы правления Екатерины Великой.

«На первый венец — на счастье, чтобы не переводились деньги в доме — клали монету. Нам, как археологам — это очень важно, так как мы по этой монете получим год сооружения этого дома», — сообщил научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Юрий Гревцов.

Основная часть пока скрыта под землей, но, скорее всего, это так называемый дом-пятистенок — конструкция была популярна на Руси. Квадратный или прямоугольный дом с несущей стеной по центру.

Сейчас археологи аккуратно обметают все конструкции, чтобы понять точную планировку этого здания. Здесь, например, была стена, которая разделяла избу и горницу. Именно тут хозяева принимали своих гостей. А здесь стояла печь, вот те самые кирпичи, из которых она была сложена.

Однако, больший интерес для истории представляют бывшие хозяева усадьбы. Среди развалин обнаружены предметы роскоши.

«Нашли здесь ключ от механических часов старого образца, где-то середины XIX века. А что такое в деревянном доме часы механические европейские? Это уровень, — отметил научный сотрудник.

В земле обнаружена именная табличка из бронзы, которая принадлежала Звереву Владимиру Виссарионовичу.

Вся табличка обезображена пулями. И что удивительно — с обратной стороны. Ученые строят догадки, как это произошло.

Оказалось, что Владимир Зверев в годы революции входил в «белое» сопротивление и был не последней фигурой в правительстве Колчака. Археологи не исключают, что на видного генерала могли покушаться — он стрелял на упреждение.

«Стучат в дверь, и хозяин кабинета или какого-то помещения начинает ввести огонь из пистолета на уровне своих глаз приблизительно в голову того, кто за дверью. Он, понятно, забывает, что там висит табличка», — отметил Гревцов.

Кроме того, на территории усадьбы раскопали металлические элементы офицерской формы царской армии — пуговицы и кокарду, а также устье от ножен военно-морского кортика.

Капнув чуть глубже ученые нашли следы уже совсем другой цивилизации. Осколки глиняной посуды, а также скифский бронзовый нож с изображением быка и хищной птицы.

«Наличие определенного изобразительного мотива в навершии, он может быть связан действительно с практикой тотема — зверя покровителя», — сообщил научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Евгений Артемьев.

Возраст находок почти три тысячи лет. Ранее историки считали, что скифы проживали исключительно в степях Хакасии и на юге Красноярского края. Однако, новые находки подтверждают теорию, что в Сибири мог существовать свой скифский мир, который был заточен на таежное хозяйство.

Археологи буквально с головой погрузились в историю в разных районах Красноярска. Шурфы копают на объектах строительства будущего метрополитена.

«Номер девять — такая темная самая нижняя пачка — она связана с Каргинским потеплением. Ее возраст около 30 тысяч лет, и это время когда на территории современного Красноярска зажглись первые костры и сюда пришел древний человек», — рассказал советник директора Института археологии и этнографии сибирского отделения РАН Константин Павленок.

Не исключено, что впереди археологов ждут новые интересные находки. После того, как будут собраны все артефакты на площадках закипит стройка, метро в Красноярске обещают запустить в конце 2026 года.