Строгость и роскошь: звезды соревнуются в нарядах на красной дорожке «Оскара»

200 тысяч страз и пайеток украсили наряд Арианы Гранде на премии «Оскар»

Фото, видео: Reuters/ Mario Anzuoni; 5-tv.ru

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Американская киноакадемия вручила награды.

Американская киноакадемия вручила награды премии «Оскар». На красной дорожке собрались главные мировые звезды. И по традиции, еще до начала церемонии, главной темой обсуждения и восхищения стали роскошные костюмы.

В этом году явно прослеживается тренд на строгие образы. Впрочем, многие решили идти наперекор тенденциям. И добавили «Оскару» ярких красок.

На дорожке буквально сияли в роскошных платьях Дэми Мур, Селена Гомез и Эмма Стоун. А на роскошный образ Арианы Гранде — дизайнерам потребовались 200 тысяч страз и пайеток!

Что касается самой церемонии — то главная интрига для российского зрителя продержалась всего несколько минут. Юра Борисов, претендовавший на лучшую мужскую роль второго плана, повторил сценарий Золотого глобуса и уступил Оскар Кирану Калкину.