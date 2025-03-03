Скончался режиссер сериала «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски» Майкл Прис

Фото: wikipedia.org

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Для актера Чака Норриса эта роль стала пропуском на голливудский Олимп, а его образ техасского рейнджера обрел статус культового.

В США на 89-м году жизни скончался режиссер Майкл Прис, снявший сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» (Англ. Walker, Texas Ranger, «Уокер, техасский рейнджер». — Прим. ред.) с Чаком Норрисом в главной роли. Соответствующая информация появилась на сайте IMDb. По предварительным данным, причиной смерти кинодеятеля стала сердечная недостаточность.

Майкл Прис родился в 1936 году в Лос-Анджелесе. Его отец был продавцом в компании по производству сигарет и сигар, а мать, Тельма Прис, первой женщиной-бизнес-агентом в Голливуде и основательницей Гильдии сценаристов. Свою карьеру в кино Майкл начинал на первом курсе Городского колледжа Санта-Моники, работал редактором сценариев и супервайзером, после чего занялся режиссурой.

Среди наиболее известных работ Приса — эпизоды «Крутого Уокерп» с Чаком Норрисом и один полнометражный фильм франшизы, проекты «Даллас», «Макгайвер», «Спасатели Малибу». Режиссер также появлялся на экране в качестве актера, в частности, в вестерне «Дымок из ствола» и ленте «Надувательство».



В 2023 году в Калифорнии на 85-м году ушел из жизни сценарист «Крутого Уокера» Гордон Т. Доусон. Причиной смерти стал рак легких. В первом фильме «Майор Данди» он занимался костюмами, позже выступил соавтором картины «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа», иногда играл эпизодические роли. После успеха сериала о техасском рейнджере взял на себя роль продюсера четвертого сезона.

Трансляция первого сезона «Крутого Уокера» началась весной 1993 года на канале CBS, это были три пилотные серии. Следующие 200 эпизодов выходили в эфир телеканала вплоть до 19 мая 2001 года. Они транслировались более чем в 100 странах и послужил основой для полнометражного фильма «Крутой Уокер: Испытание огнем». Чаку Норрису сейчас 84 года, благодаря сериалу он стал культовым героем боевиков.

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