Роль второго плана: Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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За награду вместе с актерами боролись еще три голливудские звезды — Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Голливудская киноакадемия назвала имя лучшего актера второго плана на церемонии вручения премии «Оскар». Юра Борисов, номинированный за роль в фильме «Анора» не получил заветную статуэтку, победу он уступил Кирану Калкину. Без награды остались еще трое номинантов — Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»).

Киран Калкин прежде был известен скорее как брат Макколея Калкина, звезды комедии «Один дома». В последние годы он вырвался в топ голливудских артистов благодаря нескольким успешным проектам, раскрывшим его драматический талант.

www.globallookpress.com/Lev Radin

В его багаже есть «Золотой глобус». «Оскар» Калкин получил за роль в картине «Настоящая боль», снимался в дуэте с автором ее сценария и режиссером Джесси Айзенбергом.

О номинации Юры Борисова стало известно в конце января. Сам фильм «Анора» Шона Бейкера попал в шесть номинаций. Российский артист стал мировой звездой в одночасье. Интервью зарубежным журналистам давал по видеосвязи вместе с женой Анной Шевчук и дочерьми. И признавался, что супруга чуть не потеряла голос, когда узнала о номинации — так громко кричала от радости.

«Я был в машине с семьей. Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я вообще ничего больше не услышал, ни одной номинации, потому что она кричала», — вспоминал Юра.

Без статуэтки Юра Борисов и Марк Эйдельштейн не остались. Не та самая, но все же! Instagram*/neonrated

Ранее 5-tv.ru о работе с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым на популярном американском ток-шоу рассказала исполнительница роли Аноры — Майки Мэдисон. По словам актрисы, российские коллеги не давали скучать и даже научили ее, как отмечать Масленицу.

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