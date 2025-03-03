Внучка Светланы Светличной раскрыла правду о ее «несметных богатствах»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ZURABJAVAKHADZE.COM/Зураб Джавахадзе

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После смерти актрисы в прессе упоминалось солидное наследство — дорогие украшения, деньги и недвижимость.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября 2024 года. Как водится, первым делом после объявления об уходе знаменитости журналисты стали обсуждать ее наследство. В сети появлялись разные данные, упоминались, в частности, объекты недвижимости в столице, драгоценности с бриллиантами и сапфирами и сбережения, исчисляемые миллионами рублей.

Ясность в этот вопрос, а он все еще поднимается в публичном пространстве, решила внести внучка Светличной Мария Ивашова. Как сообщается в материале 7Дней.ru со ссылкой на «Караван историй», она опровергла информацию о несметных богатствах бабушки. По ее словам, после смерти актриса не оставила и части вышеописанного наследства.

«Недавно поливала цветы в ее квартире, нашла коробочку с украшениями. Там лежало одно маленькое серебряное колечко. Оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано „спаси и сохрани“, а остальное все — пластмассовые сережки и деревянные бусы», — заявила Ивашова.

Реальное наследство, квартиру в Ясенево, Светлана Афанасьевна не захотела оставлять сыну и внучке. Отношения между родственниками не были близкими, особенно в последние годы жизни звезды. Артистка жаловалась, в том числе, на Марию, называла неблагодарной и холодной, говорила, что никогда не чувствовала ее любви.

Из-за конфликтов с семьей сына Светличная решила завещать свою квартиру соседям, которых считала хорошими людьми. Актриса хотела, чтобы они вспоминали ее с благодарностью. Перед смертью, по словам друга-кинокритика Вячеслава Шмырова, она пребывала в беспамятстве и не могла встать с постели — последствия деменции и болезни Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Светлану Светличную не похоронили рядом с мужем и сыном.