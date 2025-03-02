Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Татьяна Дорогутина

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Спортсмену было 49 лет.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался на 50-м году жизни. Информацию подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

Источник 5-tv.ru сообщил, что прославленный борец, уроженец Хасавюрта, скончался в Москве. Где пройдут похороны, пока не ясно.

Сайтиев начал заниматься вольной борьбой в 1982 году в возрасте шести лет. В 1989-м получил звание мастера спорта СССР, а в 1991-м стал победителем последнего в истории юношеского первенства СССР.

В 1993 году переехал в Красноярск, где тренировался в школе высшего спортивного мастерства по видам борьбы имени Миндиашвили — одной из сильнейших в России и мире.

В 1995 году Сайтиев впервые выиграл чемпионат мира, впоследствии становился его победителем еще пять раз — в 1997, 1998, 2001, 2003 и 2004 годах.

В 1996, 2004 и 2008 годах становился чемпионом Олимпийских игр в весовой категории до 74 килограммов.

По окончании спортивной карьеры Сайтиев занялся политикой. В 2016 году был избран депутатом Госдумы VII созыва. Также был советником глав Чечни и Дагестана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо умер в 48 лет.