Причиной стрельбы в ТРЦ в Мытищах стал конфликт посетителя с охранниками
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Мужчина сначала распылил в сторону сотрудников охраны газовый баллончик, а позднее пришел с пистолетом.
Причиной стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах стал конфликт посетителя с охранниками. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
По данным ведомства, конфликт возник из-за того, что сотрудники охраны не пропустили подозреваемого в торговый центр. Мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, затем покинул здание, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил.
До этого стало известно, что устроивший стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах задержан. Источник 5-tv.ru сообщил, что мужчину зовут Даниил П. В результате его действий пострадали четыре человека, один из которых получил огнестрельное ранение бедра. В числе пострадавших — охранник торгового центра.
О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах сообщили очевидцы. Информация о происшествии поступила в полицию около 17:13 мск.
Ранее 5-tv.ru показал кадры из торгового центра «Красный кит» в Мытищах после начавшейся там стрельбы.