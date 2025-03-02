Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах
Айшат Татаева 121 0
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Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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На место выехали оперативные службы.
Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Посетели эвакуируются из здания.
Подробности выясняются. На место выехали оперативные службы. По словам источника 5-tv.ru, вызов о стрельбе поступил около 17:13 мск, информации о пострадавших нет.
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