«Что-то волосатое»: Волочкова поделилась историей самого необычного подарка
Анастасия Волочкова рассказала, что на 8 марта ей дарили котенка
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Один из презентов на Международный женский день стал для балерины по-настоящему особенным.
Балерина Анастасия Волочкова вместо ожидаемого пышного букета однажды на 8 марта получила коробку с красным бантом, в которой она нашла шотландского вислоухого котенка. Об этом знаменитость рассказала Общественной службе новостей.
«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка», — отмечает балерина.
Своему пушистому другу звезда решила дать кличку Снежок из-за его белой мордочки. Анастасия рассказала, что «мурлыкающее чудо» стало ее самым лучшим подарком в Международный женский день. Однако, где находится котенок в настоящее время, балерина не уточнила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает Анастасия Волочкова.