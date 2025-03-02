Спасался от отчима: в Перми полураздетый ребенок выбежал на улицу

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Плачущий мальчик жаловался прохожим на избиение и просил вызвать полицию.

В Перми мальчик в пижаме выбежал на улицу, спасаясь от пьяного отчима. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи виден плачущий ребенок, выбегающий из подъезда многоквартирного дома без верхней одежды. Мальчик тут же бросается к случайным прохожим во дворе со словами, что пьяный отчим избил его и мать. Также он просит вызвать полицию.

Затем видно, как из того же подъезда выходит мужчина в куртке, наброшенной на голое тело, и направляется к мальчику, требуя, чтобы тот немедленно подошел. Увидев его, ребенок с криками ужаса убегает и пытается скрыться в соседнем подъезде. На его счастье в этот момент во дворе появляется еще один очевидец, который не дает пьяному отчиму схватить мальчика.

По данным местных СМИ, мужчина не только наносил побои ребенку, но даже пытался топить его в ванне.

Региональное управление Следственного комитета организовало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса «Истязание несовершеннолетнего». Сотрудники ведомства изучают место происшествия и опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черняховске Калининградской области отчим до смерти избил семилетнего мальчика за отказ выполнять физические упражнения.