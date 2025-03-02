Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российский лидер выразил надежду на продолжение дружественных и союзнических отношений с республикой.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии. Об этом сообщили в Кремле.

«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — отметил российский лидер в своем обращении.

Также Путин выразил надежду на то, что дружественные и союзнические отношения между Россией и Абхазией будут и далее укрепляться на благо народов.

Ранее в этот день председатель Центризбиркома (ЦИК) Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что Будра Гунба избран президентом республики по итогам второго тура выборов. От суммы поданных за обоих кандидатов голосов Гунба набрал 56,85%, Адгур Ардзинба — 43,15%.

Общая явка избирателей на президентские выборы в Абхазии составила 70%. По сравнению с первым туром возросло количество пришедших на избирательные участки людей. Всего проголосовали 100 тысяч граждан республики.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. За кресло главы республики боролись два кандидата: Бадра Гунба, ранее исполнявший обязанности президента, и экс-министр финансов Адгур Ардзинба, которого считают лидером оппозиции. В первом туре выборов 15 февраля Гунба опередил Ардзинбу почти на 9,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии возбужден ряд уголовных дел.