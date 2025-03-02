Культура 49
Сливки шоу-бизнеса: звезды на красной дорожке премии «Виктория»
Юбилей был отмечен с размахом, а дефиле звезд превратилось в отдельное сценическое действие.
Старт приходу весны по традиции дала одна из самых престижных музыкальных премий — «Виктория». Глупо отрицать — на этом вечере было все люксово: начиная от звезд, заканчивая их номерами. Так что же нового в светской тусовке?
Когда Григорий Лепс женится на Авроре, какие изменения произошли в жизни Люси Чеботиной, почему Нюша не составляет виш-листов, с кем пришел Сергей Жуков, как учится дочь Филиппа Киркорова — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Звездой этого вечера стала Татьяна Куртукова, сумевшая забрать сразу две статуэтки — «Песня года» и «Певица года». Как оказалось, артистка и сама считает этот хит, прогремевшим на всю стран
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А вот и Яна Рудковская со своими детьми. Казалось бы, что может быть лучше этой компании, подумали мы, а потом взглянули на уставших и измученных мальчиков — то ли мама заставила, то ли внимание не любят.
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Ну какая премия возможна без присутствия Михаила Шуфутинского, правда? Артист признался, что его совершенно не напрягают поклонники и их навязчивые попытки заполучить его внимание. Он к этому спокойно относится.
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Григорий Лепс, конечно, пришел не по дресс-коду, но с журналистами провел много времени. Артист признался, что роспись в ЗАГСе с Авророй планируется летом, только вот не уточнил — каким именно.
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Редкий гость на дорожках Пелагея, тоже пришла в традиционном наряде. Интервью не дала, но позировала с пребольшом удовольствием.
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Король нашей эстрады Филипп Киркоров пришел расстроенный. Позже мы узнали, что его состояние связано с переживаниями о дочери Алле-Виктории, на которую активно жалуются в школе. Оказалось, девочка «не хочет учиться, а хочет жениться».
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Прекрасная Нюша рассказала, что первый день весны будет праздновать в кругу своих близких. Артистка считает виш-листы — глупой тратой времени, поэтому подарки к праздникам всегда неожиданные.
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Люся Чеботина была в интересном наряде, кто-то даже подумал, что артистка беременна. Все возможно — мы же не знаем, что именно сподвигло певицу на такие кардинальные перемены с образом.
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Катя Лель даже в цвете хаки выглядела куда ярче других своих коллег. Удивительно, но в этот раз певица воздержалась от комментариев.
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А вот и виновник сего торжества — Михаил Гуцериев. Он убежден, что премия «Виктория» является одной из самых престижных в России.
10/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Дима Билан нас совсем не удивил — пришел на дорожку, как всегда, стилевый и веселый. Артист рассказал, что музыкальную карьеру он начинал из-за возлюбленной в школе, которой хотел доказать, что он — номер один!
11/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Яна Чурикова на премии выглядела роскошно. Правда, вела себя несколько скованно и исчезла почти сразу после дорожки.
12/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Несмотря на то, что Владимир Пресняков пришел на вечер без супруги, вел себя сдержанно — с дамами общался не более 3-х минут. Приручила Наталья Подольская, что тут сказать?
13/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Удивительный тандем — Анна Асти и Игорь Крутой. Певица произвела перформанс — стала самой настоящей золушкой, вот-вот потерявшей туфлю на эскалаторе. Несмотря на то, что артистку сопровождал продюсер, от мужа не открестилась — он ходил рядом с ними.
14/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Сергей Жуков и его добродушные жесты — вот что поистине украсило дорожку. Певец пришел со своей дочерью, которая, по всей видимости, решила залететь на премию с ноги — образ школьницы состоял из черного облегающего платья, еле еле прикрывающего спину.
15/15 ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина