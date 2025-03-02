Бандра Гунба избран президентом Абхазии
Айшат Татаева 23 0
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Фото: © РИА Новости/Бадра Гунба
Он получил наибольшее количество голосов на повторных выборах.
Бадра Гунба избран президентом Абхазии по итогу второго тура президентских выборов, свидетельтвуют предварительные данные Центризбиркома республики.
«Бадра Гунба получил наибольшее количество голосов на повторных выборах и избран президентом Абхазии», — заявил на брифинге председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
От суммы поданных за обоих кандидатов голосов Гунба набрал 56,85 %. Адгур Ардзинба набрал 43,15 %.
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