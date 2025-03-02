Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВСУ продолжают совершать атаку на регионы России.

Российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в городе Грайворон Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель. Боевики сбросили с беспилотника взрывное устройство, которое упало на автомобиль, где находился человек. От сильных ран мужчина погиб на месте еще до приезда медиков.