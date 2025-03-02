«Венчание важнее росписи»: Лепс рассказал, когда состоится свадьба с молодой возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Торжество артист планирует провести в кругу семьи и близких.

Народный артист РФ Григорий Лепс планирует летом обвенчаться со своей 19-летней возлюбленной Авророй Кибой. Об этом он рассказал на музыкальной премии «Виктория».

«Летом поженимся. Сначала думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи. Пригласим на свадьбу только самых близких», — отметил исполнитель.

Свою молодую возлюбленную Лепс представил публике еще в 2024 году, посетив вместе с ней премию МУЗ-ТВ. С тех пор он неоднократно подогревал интерес к их союзу. Однако о дате свадьбы умалчивал.

Когда Аврора приняла решение уехать учиться в Великобританию, то общественность начала сомневаться, получится ли действительно артисту жениться. Но на днях девушка призналась, что в ближайшее время собирается покинуть Соединенное Королевство и вернуться в Россию.

Киба неоднократно жаловалась, что жизнь за границей дается тяжело. Поскольку ей необходимо учиться рассчитывать бюджет, стирать, убираться, ездить на метро, то есть сталкиваться со всем, что она благополучно игнорировала, живя в родительском доме. Она сокрушается, что вместо мероприятий и интервью посещает пары, а потом возвращается в мини-квартиру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 19-летнюю невесту Лепса обвинили в изменах.