«Ничего не исключено»: Макрон допустил возобновление диалога с Путиным

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

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Но, по словам президента Франции, контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется».

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил вероятность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche.

«Ничего не исключено, я всегда это говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящее время», — отметил Макрон на вопрос о восстановлении контактов Евросоюза (ЕС) с Россией.

Он подчеркнул, что для него приоритетом является безопасность граждан, поэтому контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется». Однако Макрон не уточнил, что именно подразумевается под этим словом.

Причем президент Франции заявил, что разрешение конфликта на Украине без участия Киева стало бы нарушением международного права. А соглашение США и РФ без европейских стран привело бы к расколу внутри НАТО.

В феврале французский лидер сказал, что готов провести переговоры с Путиным по телефону, если это будет уместно и повлияет на ситуацию на Украине. Однако пока никаких действий с его стороны предпринято не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны ЕС не могут договориться о помощи Украине.