Экстремально похудевшего Киркорова заподозрили в болезни: «Там уже истощение»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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На очередном светском мероприятии король эстрады блистал, как и всегда. Вот только кроме яркого наряда он поразил публику еще и нездоровым видом.

Народный артист РФ Филипп Киркоров продолжает удивлять коллег и поклонников своими преображениями. После серии пластических операций он взялся покрывать обретшее стройность тело татуировками, а теперь еще и сбросил вес. Да столько, что спровоцировал слухи о борьбе с какой-то страшной болезнью. На десятилетии известного столичного ресторана он выглядел не просто худым, а изможденным.

На мероприятии Киркоров появился в компании светской львицы Виктории Шеляговой, сообщает 7Дней.ru. Он оделся по-спортивному, но, разумеется, нарядно, а на голову водрузил белоснежную ушанку, на футболке красовался герб России. Но не патриотический вид привлек к себе внимание, а экстремальная худоба. Или «Оземпик», или кошмарный недуг, заключили поклонники.

«Уже скелет»;

«Когда про похудевших говорят, „черепашка, которую вынули из панциря“, похоже, это имеют в виду»;

«Уж не болен ли Филя? Что-то усох»;

«Там уже истощение», — пишут пользователи сети.

Киркоров перенес липосакцию и подтяжку лица, звездный пластический хирург Тимур Хайдаров скорректировал его фигуру и вернул моложавый вид. После операций пришлось всерьез заниматься собой — сначала восстанавливаться, а потом поддерживать форму регулярными тренировками. Как признавался артист, ему было непросто, но долг перед зрителем обязал его выглядеть на все сто.

Ранее рассказывал, почему Филипп Киркоров рассорился с коллегой и давней подругой Лолитой Милявской.